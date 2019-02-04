Зато он очень плавно парит на высоте полметра от асфальта.

Речь о 13-метровом лимузине, который сделан из настоящего частного самолета. Автомобиль оценивается в пять миллионов долларов, при этом на нем можно ездить по дорогам общего пользования.

Также интересно: Вместе со снегом с украинских дорог сошел асфальт: фото, видео

Авторы канала Barcroft Cars умеют находить странные автомобили. О некоторых из них мы уже рассказывали ранее. Можно вспомнить хотя бы “звуковую бомбу” – Hummer H2 с 86 динамиками и подсветкой. Или малютку Smart Fortwo, в который запихнули реактивный двигатель. О них рассказывает рубрика Ridiculous Rides.

Как рассказывает видео, длина лимузина составляет 12,8 метра, ширина – 2,4 метра, а высота – 3,5 метра. Автомобиль весит почти 5,5 тонн и может вместить девять пассажиров. В движение машину приводит восьмицилиндровый бензиновый двигатель. По словам создателей лимузина-самолета, максимальная скорость достигает 160 километров в час.

Полностью кастомная подвеска и комплект красивых 21-дюймовых дисков превращают бывший самолет в фантастический автомобиль. Лимузин также оснащен мощной аудиосистемой (с динамиками и сабвуферами как внутри, так и снаружи) и светодиодной подсветкой потолка и пола.

Строительство лимузина началась в 2006 году и закончилась только в конце прошлого года. Компания Jetsetter, создавшая машину, планирует собрать и другие экземпляры по специальным заказам.

Также интересно: 18 секунд и вашу машину украли: видео