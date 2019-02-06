В 2017 году кандидат в президенты Украины не задекларировала ни одного автомобиля, и в троллейбусе вы ее точно не встретите.

Продолжаем знакомить наших читателей с автомобилями, которые используют кандидаты на пост президента Украины.

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Ранее мы уже рассказывали об автопарке Петра Порошенко, сейчас же рассмотрим автомобильные предпочтения Леди Ю.

Юлия Тимошенко не является заядлой автолюбительницей, однако можно предположить, что она облюбовала немецкие автомобили марки Mercedes-Benz и меняет их только на новые. Об этом сообщает ТопЖир. Ранее она использовала седан S600 W220 на номерах Днепропетровской области, а затем ее видели в более современном "Мерседесе" в 221-ом кузове.

К слову, тот самый бронированный Mercedes S600 L W221 стал героем интересной истории. Поговаривали, что этот седан ранее находился в автопарке Виктора Януковича, а потом исчез. Впрочем, пресс-служба Тимошенко официально опровергла эту информацию.

В налоговой декларации Юлии Владимировны Тимошенко указано, что она не обладает ни одним транспортным средством. А вот на ее мужа Александра записано кроссовер Mercedes-Benz GL 350 CDI 2014 года и раритетную “Чайку” ГАЗ-14 1983 года.

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