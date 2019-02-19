Трамвай, мабуть, дешевший, ніж цей Bentley Bentayga.

15 лютого на перехресті одеських вулиць Успенської та Леонтовича сталося дуже дороге ДТП. Водійка позашляховика Bentley Bentayga не пропустила трамвай та допустила з ним зіткнення. Як стало відомо пізніше, шикарний позашляховик належить дружині голови Одеської облради Анатолія Урбанського – Олені.

Автомобіль був придбаний зовсім недавно – в 2018 році. Раніше дружина очільника області їздила на Mercedes-Benz G500 та Toyota Land Cruiser. Про це повідомили журналісти місцевого видання Infoport.

За даними дилера Bentley в Україні, модель Bentayga 2018 року коштує 8 799 615 грн.

Нагадаємо, що у США зіткнулось 47 автомобілів.