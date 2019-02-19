Серце крається, коли бачиш таке!

Аварія, що трапилась у американському штаті Міссурі під час снігопаду й ожеледиці, зібрала докупи майже півсотні машин, включаючи важкі вантажівки.

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Це одна з наймасовіших аварій, що потрапляли на відео. Пригода трапилась через штормовий снігопад, який накрив штат Міссурі у п’ятницю, 15 лютого. На жаль не обійшлося без жертв.

Страшна аварія трапилась на трасі I-70 поблизу Оак Гроув. Результатом її стали принаймні один фатальний випадок та близько сотні поранених, повідомляє Carscoops.



На відео, знятому свідками, можна побачити, як автомобілі щосекунди виринають зі сніжної завіси і не встигаючи загальмувати, розбиваються об тих, хто ще мить назад сам врізався в іншу машину.



Кадри від Global News показують наслідки страшної аварії. Повідомляється, що місцевій владі знадобилась майже доба, аби поновити рух на трасі I-70.

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