Вправність? Везіння? І те, й інше? Вирішуйте самі.

Філігранне управління важкою вантажівкою продемонстрував австралійський далекобійник, потрапивши у складну ситуацію на мокрій дорозі.

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Кадри з відеореєстратора, встановленого у кабіні вантажівки, демонструють потрійну аварію що за коротку мить розгортається на дорозі. Водночас три некеровані легкові машини опиняються перед вантажівкою, зіткнення здається неминучим, зараз легковики почнуть розлітатись мов кеглі...

Та водій вантажівки продовжив цей напружений триллер за власним сценарієм. Плавно працюючи гальмами, він спокійно робить кілька рухів кермом і проводить вантажівку між машинами не гірше за Скайуокера на “подрейсері” (podracer) під час перегонів у скелястому каньоні.



Хоча кількість уламків, що розлітались перед об’єктивом камери, була лякаючою, на щастя, у аварії ніхто з людей серйозно не постраждав.

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