Сноровка? Везение? И то, и другое? Решайте сами.

Филигранное управление тяжелым грузовиком продемонстрировал австралийский дальнобойщик, попав в сложную ситуацию на мокрой дороге.

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Кадры с видеорегистратора, установленного в кабине грузовика, демонстрируют тройную аварию, которая за короткий миг разворачивается на дороге. Сразу три неуправляемые легковые машины оказываются перед грузовиком, столкновение кажется неизбежным, сейчас легковушки начнут разлетаться как кегли...

Но водитель грузовика продолжил этот напряженный триллер по собственному сценарию. Плавно работая тормозами, он спокойно делает несколько движений рулем и проводит грузовик между машинами не хуже Скайуокера на "подрейсере" (podracer) во время гонки в скалистом каньоне.

Хотя количество обломков, которые разлетались перед объективом камеры, была пугающей, к счастью, в аварии никто из людей серьезно не пострадал.

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