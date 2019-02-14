За почти три десятка лет голубой автомобиль, который возвышался на уровне четвертого этажа жилого дома, успел стать настоящей легендой своего района,

Настоящей городской легендой стал голубой ВАЗ 2106, который провел всю свою жизнь на балконе четвертого этажа жилого дома в Тбилиси. Недавно автомобиль покинул свое место.

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Владельцем автомобиля был местный житель Резо Енукидзе. Он приобрел себе "шестерку" в 1991 году, однако в первую же ночь злоумышленники сняли с машины колеса. Мужчина так расстроился, что с помощью подъемного крана поставил ВАЗ на балкон своей квартиры. "Машина останется здесь до лучших времен", – пояснил он тогда соседям.

Но таких времен бедный Резо, очевидно, так и не дождался, так как машина неподвижно простояла на том балконе 27 лет. При этом мужчина постоянно мыл и чистил ее, однако новые колеса так и не купил.

Полтора года назад Резо Енукидзе ушел из жизни, а его наследники решили продать квартиру, в связи с чем и решили снять с балкона автомобиль. Соседи Енукидзе считают, что родственники смогут выгодно продать автомобиль без пробега да еще и с такой историей.

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