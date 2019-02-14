За майже три десятки років блакитний автомобіль, що височів на рівні четвертого поверху житлового будинку, встиг стати справжньою легендою свого району,

Справжньою міською легендою став блакитний ВАЗ 2106, що провів усе своє життя на балконі четвертого поверху житлового будинку в Тбілісі. Нещодавно автомобіль покинув своє місце.

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Власником автомобіля був місцевий житель Резо Енукідзе. Він придбав собі “Шістку” у 1991 році, однак у першу ж ніч зловмисники зняли з машини колеса. Чоловік так засмутився, що за допомогою підйомного крану поставив ВАЗ на балкон своєї квартири. “Машина залишиться тут до кращих часів”, – пояснив він тоді сусідам.

Та таких часів бідолашний Резо, вочевидь, так і не діждав, оскільки машина непорушно простояла на тому балконі 27 років. При цьому чоловік постійно мив і чистив її, однак нові колеса так і не купив.



Півтора роки тому Резо Енукідзе пішов з життя, а його спадкоємці вирішили продати квартиру, у зв’язку з чим і вирішили зняти з балкону автомобіль. Сусіди Енукідзе вважають, що родичі зможуть вигідно продати автомобіль без пробігу та ще й з такою історією.

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