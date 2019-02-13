Чому чотириногі накинулись на машину, невідомо.

В мережі Фейсбук поширили відео, на якому ціла зграя собак знущалася над припаркованим вночі автомобілем. Вони кусали машину та відірвали їй передній бампер. В чому була причина такої поведінки чотириногих, невідомо. Можливо, вони почули якийсь запах під капотом. Однак після того, як пси потрощили машину, вони втратили до неї інтерес.

Втім, відео може бути зрежисованим, адже навряд чи в автомобіля так легко можна відірвати бампер.

Нагадаємо, що у Tesla може з'явитись "собачий режим".