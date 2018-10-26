Поява нових функцій не виключена, однак поки непевна.

В автомобілях Tesla може з'явитися спеціальний режим, який буде корисний водіям, що возять з собою домашніх улюбленців.

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Минулого тижня Ілон Маск відповів у Twitter’і дописувачам, які просили включити “Dog Mode” в майбутні оновлення Tesla. Один з них запропонував додати функцію підтримки роботи кондиціонера, аби тварина, що знаходится у салоні не задихнулась від спеки чи навпаки – не замерзла.

Також пропонується на великому дисплеї електрокара показувати текст: “Мій господар скоро повернеться” – щоб пехожі теж розуміли, що тварині комфортно. Чи можливо таке, запитали у Ілона.

Маск дав повну оптимізму відповідь: “Так”.

Загалом, буде тільки плюсом Tesla, якщо Маск все ж вирішить додати таку не важку для програмістів додаткову функцію. Це допомогло б уникнути багатьох нещасних випадків.

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