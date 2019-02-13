Почему четвероногие набросились на машину, неизвестно.

В сети Фейсбук распространили видео, на котором стая собак издевалась над припаркованным автомобилем ночью. Они кусали машину и оторвали ей передний бампер. В чем была причина такого поведения четвероногих, неизвестно. Возможно, они услышали какой-то запах под капотом. Однако после того, как псы разбили машину, они потеряли к ней интерес.

Впрочем, видео может быть срежиссированным, ведь вряд ли у автомобиля так легко можно оторвать бампер.

Нагадаємо, що у Tesla може з'явитись "собачий режим".