Не той Форд, що Том, і навіть не той, що Гаррісон, а той, що автовиробник...

Інженери компанії Ford вже не вперше звуртають увагу на речі, котрі, на перший погляд, не пов’язані з автомобілями. Цього разу вони вирішили забезпечити спокійний сон людям, які перебувають у відносинах з партнером, що займає усе ліжко під час сну.

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Останнім часом компанія Ford активно популяризує свої технологічні розробки та нововведення. Раніше ми вже писали про те, що фордівці використовують дронів та екзоскелети на виробництві. Також інженери Ford придумали, як позбутись запаху “нової машини”, зробити поїздки теплішими та безпечнішими.

Згідно з дослідженням, проведеним у США в 2012 році, кожній четвертій людині комфортніше спати без партнера, а кожна десята пара практикує роздільний сон – у різних ліжках чи й навіть різних кімнатах. З тих пір число пар, які обирають роздільний сон, значно зросло, тому що інакше просто неможливо нормально виспатися. А хронічне недосипання, як відомо, призводить до різноманітних розладів нервової системи, збільшує ризик травм і нещасних випадків на дорозі.

Фото: ліжко Ford, що утримує сплячих на своїй половині / Ford

Використовуючи фірмову систему утримання рядності для автомобілів у якості відправної точки, інженери Ford створили ліжко, котре автоматично повертає метушливого партнера на відведену йому половину спального місця. Для цього у ліжко вбудували матрац у вигляді стрічкового транспортера з покриттям у вигляді простирадла і вбудованими під ним датчиками навантаження. Як тільки датчики фіксують зміщення ваги на праву або ліву сторону ліжка, вмикається електромотор і безшумно “відцентровує” сплячих. Ось як це працює.



Зрозуміло, що на данний момент таке ліжко є лише прототипом, однак якщо компанія отримає достатньо запитів від громадськості – для Ford не буде проблемою налагодити виробництво таких ліжок.

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