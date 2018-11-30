Штучне відчуття втоми і сонливості наочно демонструє небезпеку такого стану за кермом.

Чи не сідаєте ви за кермо у стані зомбі?, – запитує Ford. Бо якщо так, то ось що може трапитись.

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Повсякденне відчуття втоми у сьогоднішньому ритмі життя є звичним явищем для багатьох людей. При цьому ее кожен здатен усвідомити, що він занадто стомлений, щоб керувати автомобілем. А це майже так само небезпечно, як їздити за кермом у стані алкогольного сп’яніння. У компанії Ford вирішили показати, як це працює, однак без аварій на дорозі.

Для цього техніки створили “сонний костюм” та запропонували водіям перевірити, як він вплине на їхній побут вдома. У комплект входять спеціальні окуляри, що моделюють сильну втому, в тому числі мікросон – неконтрольовану реакцію на такий стан. Також костюм включає спеціалий кашкет, жилет, пов'язки на зап'ястя і щиколотки, загальною вагою у 18 кг, що посилює ефект, додаючи реалістичності.

У ході експерименту було доведено, що погіршення уваги і фізична перевтома призводять до послаблення контролю людини над власним тілом аж до повної втрати контролю.



Автори експерименту кажуть, що таким чином хотіли ще раз привернути увагу до проблеми сонливості за кермом, яку часто недооцінюють. Фахівці радять при підступах сонливості випити будь-який напій з кофеїном і по можливості звернути на узбіччя і подрімати хвилин 20. Це так званий “кофеїновий сон” – до того, як стимулятор подіє, ви зможете поспати. Якщо і це не подіє, краще пошукати інший спосіб дістатися до пункту призначення.

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