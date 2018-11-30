Рада Європи вже погодилась прийняти нові норми, черга за Європарламентом.

Рада Європи незабаром розпочне перемовини з Європарламентом, стосовно посилення вимог для сертифікації нових автомобілів.

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Відповідно до запропонованої постанови, мікроавтобуси та кросовери більше не будуть звільнені від обов’язкового обладнання різноманітними функціями безпеки, які дотепер потрібні лише для звичайним легковим автомобілям. Ці функції включають моніторинг тиску в шинах, інтелектуальну допомогу на швидкості, блокування автомобіля від п’яного водія, моніторинг втоми і сонливості водія та автоматичні сигнали аварійної зупинки.

“Ми повинні зробити наші дороги безпечнішими для всіх. Ці нові правила, які відображають останні технічні розробки, захищатимуть і допоможуть врятувати життя”, – зазначив Норберт Хофер, міністр транспорту, інфраструктури та технологій Австрії.

Також посилять вимоги для легкових та легких комерційних автомобілів. Серед пропозицій щодо нових систем і функцій значаться бортові реєстратори, що фіксують швидкість та інші параметри машини. Така система має допомогти розібратись, хто винний у ДТП. Також пропонується збільшити зони захисту від ударів, при наїзді на пішоходів та велосипедистів.

До вантажних автомобілів, автобусів, водневих транспортних засобів та автоматизованих транспортних засобів застосовуватимуться окремі правила.

Статистичні дані демонструють позитивну статистику зниження ДТП з летальними наслідками у ЄС за останні кілька років.

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