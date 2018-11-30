Контроль безпеки, та наповнення бюджету за рахунок пристроїв для вимірювання швидкості TruCam на дорогах України триває. У поліції повідомили що кількість приладів і «точок контролю» найближчим часом буде збільшено.

Від завтра патрульна поліція використовуватиме ще шість додаткових пристроїв TruCam. Відповідно збільшиться і кількість місць, де патрульні фіксуватимуть швидкість руху вже з понеділка (03.12.2018).

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До списку включені додаткові ділянки автодоріг з підвищеним рівнем аварійності.

Їх ви можете побачити нижче. В оновленій таблиці вони позначені червоним кольором.

“Для допитливих ще раз наголошую, що всі прилади TruCam, якими користуються патрульні поліцейські, вже пройшли повірку та отримали експертний висновок ДССЗЗІ.

Пріоритетом патрульної поліції є не покарання якомога більшої кількості порушників. Наша головна мета — навчити водіїв безпечно їздити! Тому дотримуйтеся ПДР і не порушуйте швидкісного режиму.” написав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошитський у Facebook.

За даними поліції починаючи з 16.10.2018 і по сьогодні, складено вже понад 13000 матеріалів за перевищення дозволеної швидкості руху. Раніше повідомлялось, що приблизно половина водіїв не оплачує штрафи за перевищення швидкості.