Результати вас Також оцінена вартість володіння один і тим же автомобілем у різних куточках світу.

Різниця у ціні однієї моделі автомобіля у різних країнах світу може бути величезною і перевищувати 300 відсотків.

Інфографіка від британської компанії Сompare Тhe Мarket показує, наскільки відрізняється вартість однієї і тієї ж машини у різних країнах світу. Зріз проводився для 24 країн.

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Наприклад, найдешевші спорткари доступні у Канаді, а найдорожчі вони у Індії. Популярні ж нині кросовери найдешевші у Росії, а найбільше за такі машини платять португальці.

Якщо говорити про клас компактних і, як правило, доступних автомобілів, то й тут ситуація виглядає досить шокуюче: маленький італійський хетчбек Fiat 500 у Індії можна купити за 7049 британських фунтів або $9018 – дешевше, ніж в Італії, а найбільшу ціну за ту ж машину платять жителі Китаю, де вона коштує $27 560.

Цікаво, що Китай та Індія є державами-сусідами і така значна різниця у ціні на один товар викликає питання: а чи не їздять китайці з прикордонних територій на індійських “бляхах”?

Інфографіка також порівнює вартість володіння новим автомобілем певного класу протягом одного року. Ці данні можна отримати з останньої мапи.

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