Любителі "янгтаймерів" (автомобілів у віці близько 30 років), що тріумфували у зв'язку прийняттям нових правил розмитнення, будуть засмучені. В Україні не можна розмитнити автомобіль, що не відповідає нормам Євро-2.

Насправді, обмеження по "Євро-..."все-таки залишилися в силі. Відповідна норма прописана в Законі № 2739-IV "ПРО деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів" .

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Стаття 2 цього закону містить наступний текст: "Митне оформлення з метою вільного обігу та першу реєстрацію в Україні ввезених транспортних засобів нових і таких, що були в користуванні, або виготовлених в Україні здійснюють за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче рівня "ЄВРО-2".

Фактично це означає, що автомобілі старше 1995 року випуску расстаможіть в Україні заборонено.

Ця норма навряд чи засмутить більшість "евробляхерів", так як їх машини, в переважній більшості випадків, випущені після 1995 року. А ось любителі "справжніх, аналогових автомобілів, виготовлених в кінці 80-х і початку 90-х, виявляються обмежені в правах.



Законно розмитнити в Україні такий Jaguar XJ 1984 року випуску не вийде

Якщо людина хоче їздити на цьому, чесному Porsche 911 1983 року випуску з двигуном повітряного охолодження, і готовий заплатити за цей привілей будь-які гроші – не вийде. Українське законодавство не дозволяють імпортувати таку техніку.

Крім того, ця норма істотно ускладнює життя колекціонерам. Імпорт автомобілів, що представляють історичну цінність, теж залишається перекритим.