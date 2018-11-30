Збудований у 1960-х на агрегатах "Запорожця", автомобіль під назвою "Ласточка" (Ластівка) тричі змінював образ.

На одному з популярних сайтів оголошень виставлено на продаж унікальний автомобіль, сконструйований талановитим майстром Пантелеєм Заблудою.

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Фото: перша “Ласточка” Пантелея Заблуди / gorod.dp.ua

Автомобіль під назвою “Ластівка” був побудований у 1967 році жителем Новомосковська Дніпропетровської області Пантелеєм Заблудою. Машина будувалась на вузлах і агрегатах “Запорожця”, включно з двигуном. А от кузов у автомобіля – унікальний, створений самим конструктором.

У 1970 році “Ласточка” приймала участь у Всесоюзному огляді саморобних автомобілів в Москві, де отримала дві нагороди.

Фото: друга ітерація “Ластівки” / gorod.dp.ua

Пізніше автомобіль кілька разів оновлювався, відбувалась, так би мовити, зміна поколінь. З елегантного купе “Ластівка” перетворилась на седан, а замість мотора від ЗАЗ, під капотом оселився агрегат з “Жигулів”.



Фото: Ласточка з новими фарами та решіткою радіатора / gorod.dp.ua

Згодом, наприкінці 1980-х, цю конструкцію також було змінено і “Ласточка” остаточно втратила свою філігранну красу, отримавши передні і задні фари від ВАЗ-2108.

Фото: остання модифікація автомобіля / gorod.dp.ua

У такому вигляді “Ласточка” і виставлена на продаж зараз.

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