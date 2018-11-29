Це перший пікап американської марки з 1988 року.

На автосалоні в Лос-Анджелесі компанія Jeep представила новий пікап Gladiator, побудований на базі Wrangler. Автомобіль виявився універсальним, потужним і дуже цікавим.

Jeep буде однією з небагатьох компаній, що пропонують на ринку США дизельний пікап. При цьому новий пікап матиме найкращу буксирувальну спроможність серед однокласників. Як і Jeep Wrangler, на основі якого він створений, Gladiator має відмінні позашляхові якості.

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Та найцікавіша, все ж, його здатність до трансформації. Дверцята автомобіля зроблені легкозйомними, як і дах машини, розділений надвоє. Лобове скло також можна демонтувати або просто опустити. У салоні також безліч можливостей для метаморфоз.

Фото: 2020 Jeep Gladiator / Jeep

Jeep Gladiator пропонуватиметься на ринках усього світу. Вдома ж, у США, на старті продажів новий пікап оснащуватиметься 3,6-літровим V6 від Wrangler, поєднаним з 6-ступінчатою механікою або 8-швидкісним автоматом. Продуктивність цього агрегата становить 285 к.с. та 352 Нм. Пізніше, вже у 2020 році, покупцям запропонують вибір, додавши до списку доступних моторів 3-літровий турбодизель V6 – модифіковану версію двигуна від Dodge Ram EcoDiesel потужністю у 260 коней.

На ринок новий Jeep Gladiator вийде на початку наступного року, а світові продажі мають розпочатись ближче до середини року. Ціни будуть оголошені додатково перед початком продажів.

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