Не тот Форд, который Том, и даже не тот, который Харрисон, а тот, что автопроизводитель.

Инженеры компании Ford уже не впервые обращают внимание на вещи, которые, на первый взгляд, не связаны с автомобилями. На этот раз они решили обеспечить спокойный сон людям, состоящим в отношениях с партнером, занимающим всю кровать во время сна.

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В последнее время компания Ford активно популяризирует свои технологические разработки и нововведения. Ранее мы уже писали о том, что фордовцы используют дронов и экзоскелеты на производстве. Также инженеры Ford придумали, как избавиться от запаха "новой машины", сделать поездки теплее и безопаснее.

Согласно исследованию, проведенному в США в 2012 году, каждому четвертому человеку комфортнее спать без партнера, а каждая десятая пара практикует раздельный сон в разных кроватях или даже разных комнатах. С тех пор число пар, которые выбирают раздельный сон, значительно возросло, потому что иначе просто невозможно нормально выспаться. А хроническое недосыпание, как известно, приводит к различным расстройствам нервной системы, увеличивает риск травм и несчастных случаев на дороге.

Фото: кровать Ford, удерживающая спящих на своей половине / Ford

Используя фирменную систему удержания рядности для автомобилей в качестве отправной точки, инженеры Ford создали кровать, которая автоматически возвращает суетливого партнера на отведенную ему половину спального места. Для этого в кровать встроили матрас в виде ленточного транспортера с покрытием в виде простыни и встроенными под ним датчиками нагрузки. Как только датчики фиксируют смещение веса на правую или левую сторону кровати, включается электромотор и бесшумно “отцетровывает” спящих. Вот как это работает.

Понятно, что на данный момент эта модель является лишь прототипом, однако если компания получит достаточно запросов от общественности – для Ford не будет проблемой наладить производство таких кроватей.

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