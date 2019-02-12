Минивэн третьего поколения поступит в продажу в Старом Свете уже в конце февраля, а через год появится и электрическая версия.

Как и его собратья Peugeot Traveller, Citroen Spacetourer и Toyota Proace, новый Opel Vivaro доступен в трех форматах кузова: с короткой базой, длинной, а также с длинными базой и задним свесом.

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Вместе с Traveller, Spacetourer и Proace новый Vivaro формирует квартет идентичных автомобилей, которые отличаются, фактически, только логотипом. Немецкий вэн будет предлагаться с кузовом, длиной 4,60, 4,95 или 5,30 метров. Владельцы самой длинной версии фургона смогут перевозить длинномеры до 4,02 метров длиной. Грузоподъемность такой версии составляет 1400 кг. Пассажирское исполнение микроавтобуса будет доступно с шестиместным салоном при любом типе кузова.

Как пассажирский, так и грузовой Vivaro имеют современное оснащение, которое включает информационно-развлекательную систему с 7-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Фото: Opel Vivaro 2020 / Opel

Минивэн также получил новейшие системы активной безопасности: распознавание дорожных знаков, предупреждение о прямом столкновении, автоматическое аварийное торможение и адаптивный круиз-контроль.

В Великобритании цены на новинку стартуют с отметки 24 300 евро за базовую комплектацию.

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