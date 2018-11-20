Американці стверджують, що для китайських покупців при виборі машини, запах є важливішим за показники витрати пального.

Компанія Ford вирішила боротись з характерним запахом “нового автомобіля” – однією з головних проблем автовиробників на китайському ринку.

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Китайські покупці незадоволені тим, як пахнуть салони машин. Причому це питання хвилює їх значно більше, ніж висока витрата пального. Специфічний запах у салоні нового автомобіля викликаний летючими речовинами: пластиком, шкірою, вінілом та герметиками і клеями, які використовуються при виробництві.

Ford запропонував включити у передпродажну підготовку автомобілів “просушку”: машину залишають під сонцем з відкритими вікнами і увімкненою кліматичною установкою до повного видалення неприємних запахів з салону. Система “сушіння” використовує спеціальне програмне забезпечення та набір датчиків, і працює лише в автомобілях з автономною системою керування.

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