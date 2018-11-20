У випадку аварії це може призвести до фатальних наслідків.

Дослідження доводять, що дитина, вдягнена у зимову куртку, може серйозно постраждати під час аварії, навіть якщо сидить у дитсячому автокріслі.

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Пояснюється це досить просто. Шар верхнього одягу створює простір між тілом дитини та ременями, що означає, що тіло може легко вислизнути з крісла у випадку аварії.

“Це може бути не просто екстремально небезпечним, а навіть смертельним”, – говорить пожежник Тім Льюїс з міста Генрієтта. “У нас був дуже неприємний випадок, коли 3-річний малюк отримав два переломи стегнових кісток, хоча під час аварії він знаходився у кріслі і був пристібнутий. На ньому був пуховик.”

Якщо ви дбаєте про безпеку своїх дітей, після того, як застебнули пасок, перевірте, чи добре він натягнутий та чи немає між ним і тілом дитини зайвого простору. Звісно ж, куртку треба обов’язково зняти, а якщо малюку зимно – накрити пледом чи тією ж курткою зверху.

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