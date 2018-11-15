Майже кожен четвертий водій пристібається паском безпеки – такі результати всеукраїнського дослідження, проведеного ГО “Vision Zero” та Центром демократії та верховенства права в рамках Кампанії “За безпечні дороги”.

Так, за даними Кампанії, 23% водіїв користуються ременями безпеки. Дослідження презентували 14 листопада в рамках Тижня безпеки дорожнього руху, який проходить 12-18 листопада в Україні.

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Дослідження проводилось у жовтні 2018 року в 24 містах України. Спостерігачі працювали на дорогах у 22 обласних центрах, а також у Сєвєродонецьку та Маріуполі. Дослідження охоплює понад 32 тисячі водіїв, що дозволило одержати статистично надійні показники фактичного користування ременями безпеки.

Метою дослідження було виявити, яка частина водіїв автомобілів в Україні фактично користуються ременями безпеки і наскільки цей показник змінився за період 18 місяців після проведення першого аналогічного дослідження. Обидва дослідження проводилися за однаковою методологією, відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я, – методом спостереження.



“У порівнянні з показниками такого ж дослідження минулого року, кількість водіїв, що пристібаються, зросла більш ніж на половину з 15 до 23%, що, на нашу думку, є досить позитивною динамікою. Як і минулого року, лідирує у рейтингу Київ, де понад 50% водіїв пристібаються. Втім, наближаються до столичних показників цього року також Житомир, Черкаси та Львів,” – зазначив керівник дослідження та співзасновник ГО “Vision Zero” Віктор Загреба.

Нагадаємо, у 2017 році середній показник рівня користування ременями безпеки водіями в обласних центрах складав 15%. У 2018-му ж шість міст подвоїли свої показники в порівнянні з 2017 роком – це Івано-Франківськ, Чернігів, Рівне, Тернопіль, Херсон і Чернівці

“Ми пов’язуємо суттєве зростання користування ременями безпеки у першу чергу з реєстрацією нашого законопроекту про підвищення штрафів та хвилею інформаційних повідомлень у ЗМІ, які він спричинив. Це саме той результат, якого ми прагнули, ініціюючи Кампанію “За безпечні дороги”, дуже сподіваємося, що вже з 2018 року статистика смертності і травматизму почне показувати динаміку скорочення. Особливо якщо законопроект буде ухвалено найближчим часом,” – зауважив директор Центру демократії та верховенства права Тарас Шевченко.

До слова, у вересні 2018 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №8492, яким передбачається збільшення штрафу за ігнорування пасків безпеки водіями, а також усіма пасажирами в авто від 51 до 850 гривень. 7 листопада профільний комітет схвалив законопроект до другого читання. Ініціатором законопроекту виступив Центр демократії та верховенства права в рамках Кампанії “За безпечні дороги”.

Під час презентації дослідження представники Кампанії “За безпечні дороги” також презентували анімаційний ролик, який розвінчує найпоширеніші міфи, через які українці не користуються ременями безпеки. Автори ролика переконані, що інформування громадян та популяризація пасків безпеки є важливими факторами збільшення рівня користування ними.