08:36, сьогодні

Навіть якщо автомобіль застрахований, його ремонт після ДТП – досить клопітке заняття, яке забирає багато часу і нервів. Щоб уникнути цієї тяганини, варто звернутися на СТО, авторизоване страховою компанією.

Перше, що вимагає страхова компанія в разі дорожньо-транспортної пригоди – повідомити її про те, що трапилося. Для цього треба зателефонувати за номером, вказаним в страховому полісі, і розповісти подробиці ДТП.

Вкажіть місце події, можливу причину аварії, наявність або відсутність постраждалих, опишіть пошкодження автомобіля. В залежності від цих факторів страхова компанія вирішить, чи варто вам надсилати аварійного комісара або ж ви впораєтеся самостійно.

Крім того, в страховій порадять, чи треба викликати поліцію або можна оформити подію за допомогою "Європротоколу". Краще прислухатися до порад страховика, адже в іншому випадку вони зможуть легко відмовити у виплаті відшкодування або зменшити його розмір. Не забудьте зафіксувати автомобілі на фотоапарат або відеокамеру, крупно зняти пошкодження автомобіля.

Після цього страхова компанія надсилає код вашого звернення, який згодом треба буде вказати при зверненні за відшкодуванням.

На СТО або в страхову

Як правило, протягом двох-трьох днів після ДТП автовласник повинен звернутися у відділ відшкодування страхової компанії або на авторизовану страховиком СТО із заявою про виплату. Зазвичай страхова сама рекомендує таку СТО з числа тих, які знаходяться у Вашому регіоні.

Але не завжди ці СТО спеціалізуються на кузовному ремонті автомобілів саме вашої марки, а якщо ви хочете якісно відновити машину, то така умова дуже бажана. Зробити хороший кузовний ремонт і фарбування краще на перевірених СТО, де працюють добре навчені майстри.

Всі автоцентри Корпорації УкрАВТО є авторизованими СТО більшості провідних страхових компаній. Тому після ДТП можна сміливо звертатися на одну з них. У будь-якому з автоцентрів УкрАВТО оформлять заяву в страхову: допоможуть написати заяву про ДТП, оглянуть автомобіль з фотофіксацією пошкодження, складуть акт огляду, підготують калькуляцію вартості ремонту. Фахівці автоцентрів зафіксують всі пошкодження в спеціальному бланку акта огляду, описуючи деталі пошкодження, їх глибину і специфіку, варіанти ремонту, складність відновлення та інше.

Працівники автоцентрів Корпорації УкрАВТО самі передають потрібні дані з документами в страхову, узгоджують всі нюанси, вартість ремонту, можливі приховані дефекти та інше.

Одна методика на всіх

Щоб не було розбіжностей при підрахунку збитку між СТО і страховою компанією, всі розрахунки вартості пошкоджень проводяться за єдиною міжнародною методикою з використанням спеціалізованого програмного комплексу Audatex і його онлайн версій. До того ж нормативи, за якими проводяться розрахунки, однакові як для СТО, так і для всіх страхових. Це стосується вартості запасних частин, фарби та інших витратних матеріалів, включаючи основні та додаткові роботи з ремонту. Онлайн версія Audatex дозволяє обмінюватися варіантами калькуляцій і вести їх узгодження на кожному етапі в цій програмі, що скорочує час прийняття рішень і додаткові дії співробітників, а значить – час очікування клієнта.

У разі, коли є розбіжності між збитком і методикою ремонту, яку бачить СТО і страхова (чи страхова і клієнт), на огляд машини запрошують незалежного експерта, який має спеціальну ліцензію. Він виносить свій вердикт, який має вирішальне значення навіть у суді.

Зберегти нерви і час

Щоб зменшити час очікування клієнта від аварії до моменту отримання відновленого автомобіля, Корпорація УкрАВТО уклала договори про взаємодію з низкою провідних страхових компаній. Для їх клієнтів замовлення запасних частин і початок ремонту проводиться за попереднім погодженням в електронному вигляді, без передоплати з боку страхової і абсолютно без участі клієнта. Це значно зменшує терміни ремонту і береже нерви автовласника, який і так отримав шок від участі в ДТП.

Фактично, всі процеси погоджень і виплати грошей відбуваються між страховою і СТО УкрАВТО, власник тільки отримує якісно відремонтовану машину. Така методика роботи економить масу часу – від тижня до декількох місяців (при серйозних ДТП), що приблизно в 3-5 разів швидше, ніж би в цьому ланцюжку був задіяний автовласник.

Найбільш налагоджені та короткі за часом процеси врегулювання і ремонту організовані з СК "Експрес-страхування", яка є частиною Корпорації УкрАВТО. При їх взаємодії для Автоцентрів і страхової встановлені жорсткі ліміти за часом для кожного етапу узгодження, відшкодування та ремонту. Всі ці терміни постійно відслідковуються головним офісом компанії.

Завдяки цьому компанія досягла максимально стислих термінів по ремонту та відшкодуванню страхової події – з моменту настання ДТП до дня видачі відремонтованого автомобіля клієнту при будь-якому ДТП проходить не більше 30 днів.