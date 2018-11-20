На своєму шляху до в'язниці вони встигли заїхати на МакДрайв, та поласувати бургерами їм не випало.

Кілька днів тому поліція міста Абботсфорд у Канаді затримала трьох горе-крадіїв, що обрали для угону не ту машину – молоді невігласи поцупили “бейт кар”.

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У кількох штатах США та провінціях Канади поліцейські мають автопарки спеціальних автомобілів, котрі називаються bait car або hot car чи trap car. Це машини-пастки, обладнані системою відеоспостереження, аудіо-зв’язком, GPS-трекером та системою дистанційного керування. Вони призначені для відлову автовикрадачів та злодіїв, що цуплять речі з машин.

Саме таку машину уподобали собі троє молодих людей – хлопець та дві дівчини, що вирішили трохи покататись. дівчина на передньому сидінні раділа, що тепер у них з’явилась машина і життя повернулась на краще. Вже за кілька хвилин після викрадення компанія вирішила попоїсти у ресторані швидкого харчування. Для поліцейських це стало пречудовою можливістю для арешту.

When these car thieves stole a Bait Car, their first thought was to hit the drive thru. Watch the @AbbyPoliceDept make swift work of this auto theft in a rather embarrassing location.



Steal a Bait Car, go to jail.

Watch more videos :https://t.co/vJVE2OojKf pic.twitter.com/TKIzljQYyf — IMPACT - BC's Auto Crime Police (@officialbaitcar) 15 листопада 2018 р.



Копи нагодились дуже швидко, тож молоді люди ще не встигли отримати своє замовлення і усе, чим злодії-невдахи змогли поласувати, став прощальний поцілунок.

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