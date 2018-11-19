Черговий грандіозний проект вийшов на завершальну стадію.

Прокладання 3,2-кілометрового підземного тунелю під Містом Ангелів завершено. А це означає, що перше комерційне “метро” в світі невдовзі буде запущене у роботу.

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“Boring Company щойно пробилась на інший бік!”, – написав у своєму твітері Маск, прикріпивши відеозапис, на якому видно ротор тунелепрохідної машини. Таким чином менш, ніж за два роки буровій компанії Маска вдалось прокласти перший з цілої мережі тунелів під містом, котрі мають знизити кількість заторів у одному з найбільш проблемних в цьому аспекті міст на планеті.

Згідно плану, такі тунелі Boring Company будуватиме під кількома мегаполісами у США. Вони будуть використовуватись як для громадського транспорту (окремі пасажирські капсули та вакуумні поїзди Hyperloop), так і для переміщення платформ з автомобілями на високій швидкості під управлінням єдиної автоматизованої системи.

Boring Company придбала тунелепрохідницьку машину Godot навесні 2017 року, а бурити почала у квітні.



Транспортний тунель під Лос-Анджелесом відкриється для публіки 10 грудня. Спочатку проїзд буде безкоштовним, а з 11 грудня цвартість поїздки становитиме 1 долар. Ілон Маск відзначив, що ціна не остаточна, залежить від багатьох чинників і може змінитися.

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