Майже одразу після старту етапу Daytona 500 американських перегонів NASCAR відбулася величезна аварія.

У змаганнях NASCAR автомобіля їдуть по треку дуже щільно, тому помилка одного пілота нерідко призводить до серйозних наслідків. Так було і на минулих вихідних: гонщик Пол Менард підштовхнув суперника, той почав обертатися, і за ним – ще декілька машин. Іскри, обертання, дим, сходи з траси – в цій “куча-мала” взяли участь 21 автомобіль.

На щастя, жоден зі спортсменів не постраждав – серед збитків – лише “залізо”. Подібні ДТП в перегонах NASCAR – звична справа, і чим більше в них бере участь машин, тим більше розголосу вони набувають.

Нагадаємо, що активістів "ЗупиниЛося" збили на тротуарі.