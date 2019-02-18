Черговий рейд активістів, які вболівають за виконання водіями правил дорожнього руху, мало не закінчилось трагічно.

Активісти руху "Зупини Лося" приїхали на Позняки, де водії продовжують масово їздити тротуаром. Вони вважають, що стояти в заторах – для лохів, а пішоходи – чернь, у якої просто немає грошей на машину.

Один з таких навіть збив людину і покатав на капоті! Причому лосем виявився інвалід. Він казав, що їхав на "аварійці" і йому можна. Довелось затримувати його і викликати поліцію…

Про інші пригоди активістів "Зупини Лося" дивіться у відео:

Нагадаємо, чи можна не розмитнювати авто для інваліда.