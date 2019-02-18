Очередной рейд активистов, которые борются за выполнение водителями правил дорожного движения, чуть не закончился трагически.

Активисты движения "Зупини Лося" приехали на Позняки, где водители продолжают массово ездить по тротуару. Они считают, что стоять в пробках – для лохов, а пешеходы – чернь, у которой просто нет денег на машину.

Один из таких даже сбил человека и прокатил на капоте! Причем лосем оказался инвалид. Он говорил, что ехал на "аварийке" и ему можно. Пришлось задержать его и вызвать полицию…

О других приключениях активистов "Зупини Лося" смотрите в видео:

Напомним, можно ли не растаможивать авто для инвалида.