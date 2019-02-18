Почти сразу после старта этапа Daytona 500 американских гонок NASCAR произошла огромная авария.

В соревнованиях NASCAR автомобили едут по треку очень плотно, поэтому ошибка одного пилота нередко приводит к серьезным последствиям. Так было и на прошлых выходных: гонщик Пол Менард подтолкнул соперника, тот начал вращаться, и за ним – еще несколько машин. Искры, вращения, дым, схождения с трассы – в этой "куча-мала" принял участие 21 автомобиль.

К счастью, ни один из спортсменов не пострадал – среди убытков – только "железо". Подобные ДТП в гонках NASCAR – обычное дело, и чем больше в них участвует машин, тем больше огласки они приобретают.

Напомним, что активистов "ЗупиниЛося" сбили на тротуаре.