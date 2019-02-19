Сердце разрывается, когда видишь такое!

Авария, произошедшая в американском штате Миссури во время снегопада и гололеда, собрала вместе почти полсотни машин, включая тяжелые грузовики.

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Это одна из самых массовых аварий, попадавших на видео. Происшествие случилось из-за штормового снегопада, который накрыл штат Миссури в пятницу, 15 февраля. К сожалению не обошлось без жертв.

Страшная авария произошла на трассе I-70 вблизи Оак Гроув. Результатом ее стали по крайней мере один роковой случай и около сотни раненых, сообщает Carscoops.

На видео, снятом свидетелями, можно увидеть, как автомобили каждую секунду выныривают из снежного занавеса и не успевая затормозить, разбиваются о тех, кто еще миг назад сам врезался в другую машину.

Кадры от Global News показывают последствия страшной аварии. Сообщается, что местным властям понадобились почти сутки, чтобы восстановить движение на трассе I-70.

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