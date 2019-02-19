Трамвай, пожалуй, дешевле, чем этот Bentley Bentayga.

15 февраля на перекрестке одесских улиц Успенской и Леонтовича произошло очень дорогое ДТП. Водитель внедорожника Bentley Bentayga не пропустила трамвай и допустила с ним столкновение. Как стало известно позже, шикарный внедорожник принадлежит жене председателя Одесского облсовета Анатолия Урбанского – Елене.

Автомобиль был приобретен совсем недавно – в 2018 году. Ранее жена главы области ездила на Mercedes-Benz G500 и Toyota Land Cruiser. Об этом сообщили журналисты местного издания Infoport.

По данным дилера Bentley в Украине, модель Bentayga 2018 стоит 8 799 615 грн.

Напомним, что в США столкнулись 47 автомобилей.