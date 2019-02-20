Кандидат в президенты от "Радикальной партии" ценит комфорт дорогих машин, однако в декларациях ими не кичится.

Лидер радикалов Олег Ляшко за последние десять лет сменил много машин, и большинство из них были весьма недешевыми.

Читайте также: Жена депутата на внедорожнике за 8,8 млн въехала в трамвай в Одессе

Мы уже рассказывали об автомобилях, которые выбирают Юлия Тимошенко и Петр Порошенко, сейчас очередь кандидата в президенты от “Радикальной партии” Олега Ляшко.

Долгое время господин Ляшко пользовался Range Rover Vogue 2008 года. В 2014 году внедорожник был выставлен на благотворительный аукцион, сообщает ТопЖир. Автомобиль был продан за 70 тысяч долларов, а вырученные средства политик пожертвовал на АТО.



Фото: Олег Ляшко садится в бронированный Cadillac / Вести

Далее глава радикалов пересел на бронированный Cadillac Escaladе. Но не свой, потому что в декларации его не было. Официально авто записано на советника Ляшко – однопартийца, временно безработного Александра Гулака. Олег Ляшко тогда арендовал машину за счет партии.

Сам же Ляшко чуть позже внес в декларацию представительский седан Mercedes-Benz S550, у его жены Роситы в гараже прописался кроссовер Mazda CX-5.

Сейчас в декларации кандидата значится Toyota Land Cruiser 2004 года выпуска, а на жену записан новый Mercedes GLE 250. Также Ляшко отметил в декларации, что арендует еще один Toyota Land Cruiser 200, модель 2013 года.

Также интересно: Почему в Киеве ужасные дороги и кто в этом виноват: расследование