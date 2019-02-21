Конфликт между пешеходами и водителями возник еще до появления автомобилей – «конный пешему не товарищ» говорили в древности.

Сейчас Правила дорожного движения на стороне пешехода, особенно когда он находится на пешеходном переходе. В это же время, пешеход не задумывается над вопросом "кто первый", поскольку на "зебре" виноват всегда водитель.

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Иногда у водителя сдают нервы: водитель спешит, а пешеходы на "зебре" будто в замедленном режиме съемки. Поэтому часто водитель принимает решение успеть проехать "зебру" перед пешеходом.

Однако, в этой ситуации за непредоставление преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах водитель рискует получить штраф в размере 255 грн. И это при обычных обстоятельствах.

Если же эти нарушения заставили других участников дорожного движения резко изменить скорость или принять другие меры для безопасности движения, водителя могут оштрафовать уже на 680 грн. или лишить права управления транспортным средством на срок от шести месяцев до одного года.