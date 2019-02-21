Державне агентство автомобільних доріг України "Укравтодор" почало обстеження автомобільних доріг, основні будівельні роботи, по яким були виконані в попередні роки, зокрема трасу Київ-Одеса.

Про це в інтерв'ю виданню Delo.UA повідомив в. о. голови "Укравтодору" Славомір Новак. "Це окрема тема — якість виконаних робіт у попередні роки. Зокрема, на дорогах М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп. Ми почали обстеження на М-05. Виявилося, що ця дорога тримається за рахунок покриття, тоді як основи на деяких ділянках немає взагалі", - розповів він.

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С. Новак також зазначив, що гарантія на цю дорогу була тільки 1 рік. Тому зараз найпроблемніші ділянки тимчасово закриваються "картами" (великими латками з асфальту). Це дозволить забезпечити проїзд строком до трьох років.

На капітальний ремонт дороги Київ-Одеса по всій протяжності поки немає коштів. Тому в поточному році частину дороги Київ-Одеса ремонтуватимуть за рахунок окремої бюджетної програми GO Highway, в рамках якої розпочнеться ремонт коридору в Черкаській області - від кордону на південь.

"Також починаємо завершувати роками незавершені проекти. В Одеській області плануємо ремонт мосту через Хаджибейський лиман, де роботи були заморожені в 2008 році", — зазначив С. Новак.