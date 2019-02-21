У Державній фіскальній службі склали Топ-5 найдорожчих "євроблях", власники яких скористалися пільговим режимом розмитнення.

Це автомобілі тих, хто купував преміальні авто і уникав сплати податків, стверджують у ДФС.

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Топ-5 найдорожчих "євроблях":

У той же час, більшість власників "євроблях" купували їх ледь не на останні гроші, та зазначали, що не можуть сплатити всі митні платежі.

За офіційними даними ДФС, станом на 25 листопада минулого року в Україні перебувало близько 640 тисяч авто, які потребували розмитнення.

З дати набуття чинності законів митники вже оформили 195,2 тисячі транспортних засобів. Результат - понад 12 млрд гривень сплачених податків. Таким чином за два з половиною місяці фіскали перевиконали річний план доходів від "євроблях" - в бюджеті закладені надходження в обсязі 10 млрд гривень.

Із загальної кількості оформлених машин 124 тисячі – це так звані "євробляхи", які до цього перебували в Україні в режимі транзиту або тимчасового ввезення. Решта – близько 71 тисячі – авто, які вперше були завезені в країну і одразу отримали українські номери.