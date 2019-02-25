Голова підкомітету з питань митної справи та удосконалення Митного кодексу України Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Тетяна Острікова вважає за доцільне продовжити пільговий період для розмитнення "євроблях". Про це вона заявила на погоджувальний раді голів фракцій та Комітетів ВР.

На погоджувальній Раді голів фракцій та Комітетів ВР Тетяна Острікова проінформувала про митні питання які стосуються в тому числі і розмитнення автомобілів. "Звернулась з вимогою до Уряду розібратись зі шкідниками на митниці та продовжити пільгу на акциз для того, щоб всі могли оформити свої автомобілі" заявила пані Острікова.

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"Лише 140 тисяч авто на єврономерах встигли розмитнитись. А їх у нас за різними оцінками від 600 тисяч до 1,5 мільйона", повідомила Тетяна Острікова.

Нагадаємо, що за останні три місяці було розмитнено 195,2 тисячі транспортних засобів (з них 140 тисяч тих, що раніше перебували на території України). Загалом за розмитнення (за словами Петра Порошеко) державниками було отримано 13,6 млрд. гривень.