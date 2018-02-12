Электрический кроссовер проехал более 11 километров вверх по горному маршруту, известному как "Дорога Дракона", чтобы прибыть к "Вратам Рая".

Range Rover Sport PHEV продемонстрировал удивительные возможности в работе при необычных условиях. Электрический кроссовер взобрался на вершину сложного 11.3-километрового маршрута с уклоном в 45 градусов.

Маршрут автомобиля начался у подножия горы Тяньмень в китайской провинции Гунань, на пути, известном как “Дорога Дракона”. Пешеходный маршрут, ведущий к природной арке в скале, известной как “Врата Рая”, состоит из 99 извилистых поворотов и 999 ступеней, а протяженность его – 11300 метров.

Для покорения горы была выбрана модель Range Rover Sport P400e (400 л.с.), за рулем которой был пилот Формулы-Е Хо-Пин Тань. "Я управлял болидами Формулы-1, Формулы-Е и выиграл гонку “24 часа Ле-Ман”, но это, без сомнения, было самым сложным испытанием, с которым мне приходилось иметь дело за рулем автмообиля. Range Rover Sport PHEV прекрасный автомобиль, ездовые качества которого позволили мне с уверенностью и даже легкостью преодолеть путь к Небесным Вратам", – сказал Хо-Пин.

Подъем к “Небесным Вратам” – последний этап Dragon Challenge – серии приключений и испытаний, которые были затеяны для продвижения гибридного автомобиля от Range Rover. До этого кроссовер совершил рекордный заезд в гору на Пайкс Пик в США, пересек пустыню “Пустая четверть” на Аравийском полуострове, а также преодолел 2170-метровий спуск по легендарному “Адскому Склону” в швейцарском Мюррене.

Читайте также: Ад на земле: автоцистерна подожгла дорогу. Видео