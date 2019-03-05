Чи буде продовжено знижку на акциз при розмитненні автомобілів? Кажемо одразу, шанси мізерні, але крапку в питанні зміни правил ставити зарано.

У нових правилах розмитнення легкових автомобілів, які запрацювали з 25 листопада 2018 року, передбачався пільговий період тривалістю 3 місяці. Протягом цього часу акцизний збір нараховувався з коефіцієнтом 0,5. Іншими словами, – при розмитненні авто слід було сплачувати лише половину акцизу.

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Варто зазначити, що знижка ця автомобілістам сподобалась. Інакше за минулі 90 днів не було б розмитнено понад 218 тисяч автомобілів, що більше, ніж за 2 минулі роки разом узяті.

Проте час дії "знижки" закінчився 22 лютого. Розмір митних платежів в середньому зріс на 500-1000 євро з одного автомобіля. І чимало автомобілістів задаються питанням про доцільність розмитнення за повною ставкою. Тож, чи буде продовжено пільги на акциз? Питання це не безпідставне: існує законопроект, з номером 9522, у якому запропоновано додати ще 3 місяці зниженого акцизу. Але…

Три місяці вже очікувати не слід – термін пільг, зазначений у проекті, закінчується разом з періодом "нештрафування" за неправомірну експлуатацію авто на іноземній реєстрації, тобто, 24 травня 2019 року. Отже, потенційно вже менше, ніж 3 місяці.

Окрім цього, документ наразі не виносився на розгляд у профільному комітеті з питань податкової та митної політики, та й резюме від Головного науково-експертного управління ВР та інших суміжних комітетів немає, отже рекомендувати його до включення у порядок денний Верховної Ради поки неможливо.

Додає свого і позиція Мінфіну: у відомстві повідомили, що вони проти продовження пільг, оскільки розмитнення і без того проходить непогано, і в цілому прогнозована кількість "євроблях" (третина від їх кількості в Україні) буде "легалізована" до 24 травня.

Ще у ВР на підході до розгляду величенький "мовний законопроект", у якому 2500 поправок. На їх розгляд може піти кілька днів, якщо не тижнів. А далі – президентські вибори, оголошення результатів або ж другий тур, а потім… прийде 24 травня, коли вже не буде сенсу продовжувати будь-які пільги.

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Однак, не перший рік досліджуючи український авторинок, зазначимо: напевно, це не найгірший сценарій. Минуло три місяці зі зниженим, далі – з повним акцизом, а потім можна буде зібрати митну статистику та порівняти "до" і "після". І якщо виявиться, що поки діяли менші податки держава отримувала більші надходження у бюджет, цілком логічно розпочинати мову про перегляд чинних ставок податків на імпорт автомобілів.

А може розповсюдити змінену формулу акцизу ще й на автобуси та вантажівки. Адже одного разу "закон 3251" вже довів, що зниження податкового тиску збільшує надходження у державну скарбницю. Тому, більше шансів є на те, що правила розмитнення можуть бути переглянуті знову, через якийсь час, якщо статистика ще раз підтвердить доцільність зниження податків.