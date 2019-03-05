Электрический кроссовер британской марки получил титул European Car of the Year 2019.

Жюри автомобильного конкурса European Car of the Year 2019 назвало самые интересные автомобили этого года и открыло имя главного победителя, который получил звание "Автомобиль года в Европе".

Также интересно: Когда сли в Украине уменьшат налоги на авто: прогноз

В состав жюри конкурса ECotY 2019 входят 60 журналистов из 23 стран. А рейтинг автомобилей составлялся на основе отзывов профильных СМИ по результатам тест-драйвов новых автомобилей, которые появились в продаже во второй половине 2018 - начале 2019 года.

Вот цитаты некоторых журналистов:

Я буду помнить I-Pace как первый электрокар, который показал нам, на что действительно способен электрический автомобиль

I-Pace хорошо проходит острые повороты на трассе, и хорошо ведет себя в сложных условиях, благодаря эффективной системе привода

Низкий центр тяжести и мощные электрические двигатели делают I-Pace лучше большинства традиционных автомобилей

Самый инновационный автомобиль среди финалистов CotY

Электрическая мобильность получила чувство удовлетворения

Также интересно: EuroNCAP назвала самые безопасные автомобили 2018 года

Британский электрокар Jaguar I-Pace признан лучшим автомобилем года в Европе по мнению авторитетного жюри. Награду от имени британского автопроизводителя получил главный дизайнер марки Jaguar Ян Каллум, который также приложил руку к созданию I-Pace. На престижный титул претендовали Alpine A110, Citroën C5 Aircross, Ford Focus, Toyota Prius, Kia Ceed, Mercedes-Benz A-class и Peugeot 508.

Ian Callum director of design of Jaguar receives the #CaroftheYear 2019 award from Frank Janssen president of the Coty Jury pic.twitter.com/vSredyRi63 — Car of the Year (@caroftheyear) 4 березня 2019 р.

Среди кандидатов в списке финалистов были Aston Martin Vantage, Audi Q8, BMW 3-series, BMW X5, Honda CR-V, Lamborghini Urus, Mercedes-Benz G-class, Mercedes-Benz GLE, Seat Tarraco, Volkswagen Touareg и Volvo V60.

Напомним, European Car of the Year 2018 был назван компактный кроссовер Volvo XC40. В 2017 году Автомобилем года стал Peugeot 3008, в 2016-м и 2015-м - Opel Astra и Volkswagen Passat соответственно. А по этой ссылке можно ознакомиться со списком самых экономичных автомобилей 2018 года.

Также интересно: Женевский автосалон 2019 начал работу: что нового