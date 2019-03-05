Автошоу в Женеве 2019 – первая автомобильная выставка года, на которой выберут лучшее авто Европы и будет представлено много премьер.

4 и 5 марта 2019 года для прессы и специалистов автомобильной отрасли начал работу Женевский автосалон. За день до него выбрали “Европейское авто года” – Car of the year 2019. Выставка в Швейцарии проходит в 89-ый раз.

На Женевском автошоу 2019 будут представлены практически все мировые автопроизводители.

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Правда, вместо Volvo будет выставлена ее дочерняя компания по производству электромобилей Polestar – это будет дебют бренда на международных автошоу. Кроме того, в Женевском автосалоне 2019 примут участие китайские автопроизводители. Впервые отдельный павильон выделен для швейцарского автопрома. Традиционно для Женевы крупная экспозиция будет у суперкаров и тюнинговых ателье.

Корреспондент "Авто24" Сергей Волощенко первым сообщит вам о премьерах Женевского автосалона 2019.

Напомним, что некоторые премьеры Женевы 2019 стали известны ранее.