Автошоу в Женеві 2019 – перша автомобільна виставка року, на якій оберуть краще авто Європи та буде представлено багато прем’єр.

4 та 5 березня 2019 року для преси та фахівців автомобільної галузі розпочав роботу Женевський автосалон. За день до нього обрали Європейське авто року – Car of the year 2019. Виставка в Швейцарії проходить у 89-ий раз.

На Женевському автошоу 2019 будуть представлені практично всі світові автовиробники.

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Щоправда, замість Volvo буде виставлена її дочірня компанія з виробництва електромобілів Polestar, - це буде дебют бренду на міжнародних автошоу. Окрім того, в Женевському автосалоні 2019 приймуть участь китайські автовиробники. Вперше окремий павільйон виділено для швейцарського автопрому. Традиційно для Женеви значна експозиція буде у суперкарів та тюнінгових ательє.

Кореспондент "Авто24" Сергій Волощенко першим повідомлятиме вам про прем’єри Женевського автосалону 2019.

Нагадаємо, що деякі прем’єри Женеви 2019 стали відомі раніше.