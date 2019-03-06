Концепт-кар Imagine By Kiа - той самий, що отримав 21 екран панелі приладів. А серійні моделі представляли електрокар e-Soul та оновлений кросовер Niro.

На автошоу в Женеві компанія Kia привезла три новинки: візіонерський концепт електрокара Imagine By Kia, європейську версію батарейного Soul EV, названого e-Soul, а також компактний кросовер Niro після “підтяжки обличчя”.

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Концепт Imagine покликаний пробудити емоції. Виробник заявляє, що хоче додати трохи цікавинки у сегмент “нудих і практичних” електрокарів. Прототип Kia поєднуючи в собі риси купе-кроссовера, седана і спорткара, завдяки чому він не вписується у жоден з існуючих класів авто.

Фото: концепт Imagine By Kia / Kia

Шоукар привертає увагу гладеньким кузовом, вкритим шістьма шарами сріблястої фарби, а всередині неможливо не помітити незвичайну панель приладів, виконану у вигляді каскаду лезоподібних екроанів уздовж усієї центральної консолі. На 21 дисплей зображення виводиться таким чином, аби водій міг бачити суцільну картинку.

У Женеві справив європейський дебют і повністю електричний міський кросовер e-Soul, створений на базі третього покоління моделі. Електрокар пропонуватиметься у Старому Світі в двох модифікаціях. Нагадаємо, у грудні цього року Kia заявила, що у Європі нове покоління Kia Soul буде продаватись виключно в електричному виконанні.

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Фото: Kia e-Soul / Kia

Потужніша версія обладнана батареєю на 64 кіловатгодини й електромотором потужністю 204 кінських сили. Запас ходу на одній зарядці становить 452 кілометри (WLTP). Скромніший і доступніший варіант e-Soul має акумулятор на 39,2 кіловатгодини, потужність у 136 к.с. і запас ходу на одній зарядці до 277 кілометрів.

Незалежно від версії, електричний Soul обладнується системою швидкої зарядки CCS (Combined Charging System) потужністю 100 кВт, котра дозволяє поповнити запас енергії з 20 до 80 відсотків за 42 хвилини. Продажі електрокара на європейському ринку почнуться в кінці поточного кварталу.

Фото: оновлені гібриди Kia Niro для Європи / Сarscoops

Ще одна прем’єра на стенді південнокорейського виробника – оновлений кросовер Niro. Техніка моделі залишилась без змін, змінились лиш зовнішній вигляд та список оснащення. Ще одна презентація очікується у секторі Kia – глобальна прем’єра абсолютно нової моделі під назвою Xceed.

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