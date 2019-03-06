Концепт-кар Imagine By Киа – тот самый, который получил 21 экран панели приборов. А серийные модели представляли электрокар e-Soul и обновленный кроссовер Niro.

На автошоу в Женеве компания Kia привезла три новинки: визионерский концепт электрокара Imagine By Kia, европейскую версию батарейного Soul EV, названного e-Soul, а также компактный кроссовер Niro после “подтяжки лица”.

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Концепт Imagine призван пробудить эмоции. Производитель заявляет, что хочет добавить немного интересности в сегмент "скучных и практичных" электрокаров. Прототип Kia сочетает в себе черты купе-кроссовера, седана и спорткара, благодаря чему он не вписывается ни в один из существующих классов авто.

Фото: концепт Imagine By Kia / Kia

Шоукар привлекает внимание гладким кузовом, покрытым шестью слоями серебристой краски, а внутри невозможно не заметить необычную панель приборов, выполненную в виде каскада лезвееподобных экранов вдоль всей центральной консоли. На 21 дисплей изображение выводится таким образом, чтобы водитель мог видеть сплошную картинку.

В Женеве произвел европейский дебют и полностью электрический городской кроссовер e-Soul, созданный на базе третьего поколения модели. Электрокар будет предлагаться в Старом Свете в двух модификациях. Напомним, в декабре этого года Kia заявила, что в Европе новое поколение Kia Soul будет продаваться исключительно в электрическом исполнении.

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Фото: Kia e-Soul / Kia

Более мощная версия оборудована батареей на 64 киловаттчасов и электромотором мощностью 204 лошадиных силы. Запас хода на одной зарядке составляет 452 километра (WLTP). Скромный и доступный вариант e-Soul имеет аккумулятор на 39,2 киловаттчасов, мощность в 136 л.с. и запас хода на одной зарядке до 277 километров.

Независимо от версии, электрический Soul оснащается системой быстрой зарядки CCS (Combined Charging System) мощностью 100 кВт, которая позволяет пополнить запас энергии с 20 до 80 процентов за 42 минуты. Продажи электрокара на европейском рынке начнутся в конце текущего квартала.

Фото: обновленные гибриды Kia Niro для Европы / Сarscoops

Еще одна премьера на стенде южнокорейского производителя – обновленный кроссовер Niro. Техника модели осталась без изменений, изменились только внешний вид и список оснащения. Еще одна презентация ожидается в секторе Kia – глобальная премьера абсолютно новой модели под названием Xceed.

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