Новостворена шведська марка під егідою Geely офіційно представила свою другу самостійну модель з початковою ціною у 39 900 євро

Марка Polestar презентувала нову модель з індексом 2, котра стане першою масовою моделлю бренду. Можливість онлайн-замовлення вже відкрито.

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Першою моделлю марки стало купе Polestar 1, однак, по-перше – цей автомобіль є гібридним, а по-друге – його ціна у 135 тисяч євро занадто висока, аби претендувати на масові продажі.

Хоча заявлена стартова ціна Polestar 2 становить усього 40 тисяч євро, протягом першого року, після ринкового дебюту, електричний фестбек буде доступний лише у комплектації Launch Edition вартість якої стартує з відмітки у 59 900 євро. Тим не менш, близькість до кінцевого споживача та досить привабливий цінник обіцяють Polestar 2 значний успіх у Європі, де лиш нещодавно розпочались офіційні продажі Tesla Model 3.

Фото: Polestar 2 / Polestar

Електрокар Polestar 2 побудований на платформі Volvo CMA, оснащується парою електромоторів загальною потужністю у 408 кінських сил (300 кіловат) і 660 Нм крутного моменту. Першу сотню електрокар набирає менш, ніж за п'ять секунд. Батарейний блок, котрий складається з 27 модулів, має ємність у 78 кіловат-годин і дозволяє долати на одному заряді до 500 кілометрів за циклом WLTP.

До слова, материнська компанія Geely днями вивела на китайський ринок свого конкурента Model 3 – Geely GE11 зі 177-сильною електричною установкою і запасом ходу у 350 км.

Фото: інтер’єр електричного фестбека Polestar 2 / Polestar

Оснащення Polestar 2 включає мультимедійну систему з операційною системою Andorid та 11-дюймовим дисплеєм, що підтримує більшість сервісів Google, цифрову приладову панель, піксельні світлодіодні фари та панорамний дах.

Пакет опцій Performance додасть фестбеку спортивні амортизатори Öhlins, гальма Brembo, особливі 20-дюймові колеса, а також ремені безпеки і гальмівні супорти золотистого кольору.

Пакет опцій Performance додасть фестбеку спортивні амортизатори Öhlins, гальма Brembo, особливі 20-дюймові колеса, а також ремені безпеки і гальмівні супорти золотистого кольору.

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