Новосозданная шведская марка под эгидой Geely официально представила свою вторую самостоятельную модель с начальной ценой в 39 900 евро.

Марка Polestar презентовала новую модель с индексом 2, которая станет первой массовой моделью бренда. Возможность онлайн-заказа уже открыта.

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Первой моделью марки стало купе Polestar 1, однако, во-первых – этот автомобиль является гибридным, а во-вторых – его цена в 135 тысяч евро слишком высока, чтобы претендовать на массовые продажи.

Хотя заявленная стартовая цена Polestar 2 составляет всего 40 тысяч евро, в течение первого года после рыночного дебюта, электрический фестбек будет доступен только в комплектации Launch Edition стоимость которой стартует с отметки в 59 900 евро. Тем не менее, близость к конечному потребителю и достаточно привлекательный ценник обещают Polestar 2 значительный успех в Европе, где лишь недавно начались официальные продажи Tesla Model 3.

Фото: Polestar 2 / Polestar

Электрокар Polestar 2 построен на платформе Volvo CMA, оснащается парой электромоторов общей мощностью в 408 лошадиных сил (300 киловатт) и 660 Нм крутящего момента. Первую сотню электрокар набирает менее, чем за пять секунд. Батарейный блок, который состоит из 27 модулей, имеет емкость в 78 киловатт-часов и позволяет преодолевать на одном заряде до 500 километров в цикле WLTP.

К слову, материнская компания Geely на днях вывела на китайский рынок своего конкурента Model 3 – Geely GE11 со 177-сильной электрической установкой и запасом хода в 350 км.

Фото: интерьер электрического фестбека Polestar 2 / Polestar

Оснащение Polestar 2 включает мультимедийную систему с операционной системой Andorid и 11-дюймовым дисплеем, что поддерживает большинство сервисов Google, цифровую приборную панель, пиксельные светодиодные фары и панорамную крышу.

Пакет опций Performance добавит фестбеку спортивные амортизаторы Öhlins, тормоза Brembo, особые 20-дюймовые колеса, а также ремни безопасности и тормозные суппорты золотистого цвета.

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