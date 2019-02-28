Мировая премьера новинки состоится в Женеве.

Компания Kia распространила два новых изображения концепта, который готовит к дебюту на Женевском автосалоне. Главная особенность прототипа – 21 дисплей на передней панели.

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Ранее фирма уже интриговала изображением концептуального электрического прототипа, выполненного в новом дизайне, однако нынешние фото – намного интереснее. На одном из них показан салон автомобиля, в котором будет очень необычная приборная панель.

“Мы решили отойти от рационального подхода в пользу эмоционального и применить более теплый и человечный подход к электрификации автомобилей. В конце концов, электричество прячется внутри каждого атома – это энергия, которая течет внутри каждого из нас и нашей планеты. Осознание этого потенциала продвигает нас от одной инновации к другой”, – сказал вице-президент Kia Motors Europe по дизайну Грегори Гийом.

Фото: електрический концепт Kia / Kia

Концепт сконструирован таким образом, чтобы не вписываться ни в один из существующих сегментов. В компании утверждают, что в образе прототипа сочетаются элементы спорткросовера, роскошного семейного седана и практичного внедорожника.

Передняя часть концепта заново обыгрывает фирменную решетку “Нос тигра”, которая теперь подсвечивается светодиодной лентой. Этот элемент дизайнеры Kia будут использовать для будущих моделей и она должна стать отличительной чертой автомобилей Kia XXI века.

Лобовое стекло и крыша представляют собой единый элемент, который трансформируется в “двойной пузырь” над задним рядом сидений.

Кроме электрического шоу-кара, Kia покажет в Женеве внедорожную версию Kia Ceed – Xceed.

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