И он не имеет ничего общего с автомобилем Jetta.

Вновь созданная марка предназначена исключительно для китайского рынка. На днях состоялась презентация первых двух моделей Jetta.

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Бренд Jetta ориентирован на молодых покупателей и позиционируется, как более доступный, чем Volkswagen. Автомобили марки Jetta разработаны специалистами Volkswagen, а их производство наладят на совместном предприятии FAW-Volkswagen в Ченьду.

Фото: логотип и первые модели нового бренда Jetta / Аutoevolution

“В Китае модель Jetta играет чрезвычайно важную роль для Volkswagen. С этим автомобилем мы предложили доступную мобильность широким массам, как некогда это было с Volkswagen Kafer/Beetle в Европе”, – сказал представитель компании Юрген Стакман. “До этого дня, это одна из самых популярных моделей Volkswagen в Китае – настоящая икона. Именно поэтому мы превращаем модель на бренд впервые в истории Volkswagen”.

На днях состоялась презентация нового бренда и первых двух моделей – седана и кроссовера. В продаже новинки должны появиться в третьей четверти нынешнего года. Вслед за ними линейку моделей должен пополнить еще один кроссовер.

О силовых установках машин ничего не известно, однако можно предположить, что обе модели будут полагаться на мощность 1,4-литрового бензинового двигателя группы Volkswagen.

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