І він не має нічого спільного з автомобілем Jetta.

Новостворена марка призначена виключно для китайського ринку. Днями відбулась презентація перших двох моделей Jetta.

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Бренд Jetta орієнтований на молодих покупців і позиціонується, як більш доступна, ніж Volkswagen. Автомобілі марки Jetta розроблені спеціалістами Volkswagen, а їх виробництво налагодять на спільному підприємстві FAW-Volkswagen у Ченьду.

Фото: логотип та перші моделі нового бренду Jetta / Аutoevolution

“У Китаї модель Jetta відіграє надзвичайно важливу роль для Volkswagen. З цим автомобілем ми запропонували доступну мобільність широким масам, як колись це було з Volkswagen Kafer/Beetle у Європі”, – сказав представник компанії Юрген Стакман. “До цього дня, це одна з найпопулярніших моделей Volkswagen в Китаї – справжня ікона. Саме тому ми перетворюємо модель на бренд вперше в історії Volkswagen”.

Днями відбулась презентація нового бренду і перших двох моделей – седана та кросовера. У продажу новинки мають з’явитись у третій чверті нинішнього року. Слідом за ними лінійку моделей має поповнити ще один кросовер.

Про силові установки машин нічого не відомо, однак можна припустити, що обидві моделі покладатимуться на потужність 1,4-літрового бензинового двигуна групи Volkswagen.

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